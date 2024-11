Gli studenti dei nuovi corsi di laurea in medicina e chirurgia e in infermieristica, in attivazione all'Università della Calabria a partire dall'anno accademico 2023/2024, potranno effettuare i tirocini clinici anche negli ospedali spoke dell'Azienda Sanitaria Provinciale e nelle altre strutture territoriali in capo alla stessa Asp.

L'Annunziata rimane punto di riferimento

L'Annunziata resterà centro primario per lo svolgimento delle attività didattico-formative, ma grazie ad un accordo raggiunto tra il commissario straordinario dell'Asp di Cosenza Antonello Graziano ed il rettore dell'ateneo di Arcavacata Nicola Leone, si allargherà la platea delle specialità cui le matricole potranno accedere anche nell'ottica di un aumento delle iscrizioni disponibili nel prossimo futuro, in linea con quelle che sembrano essere le intenzioni del Ministro Orazio Schillaci di eliminare il numero chiuso per l'accesso alle professioni sanitarie o comunque di incrementarne i posti disponibili.

Pronti ad accogliere da subito gli aspiranti infermieri

Tra gli effetti immediati ci sarà quello di poter dislocare nei presidi ospedalieri in capo all'Asp, segnatamente quelli di Castrovillari, Corigliano-Rossano, Paola-Cetraro, i primi aspiranti infermieri, ma anche di poter sfruttare almeno parzialmente, le apparecchiature del parco tecnologico che l'Università della Calabria metterà a disposizione degli studenti. La convenzione sarà sottoscritta lunedì 20 febbraio alle 16, negli uffici del rettorato. Nella circostanza saranno offerti anche maggiori dettagli dell'operazione.