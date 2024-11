Secondo una prima ricostruzione il dirigente sarebbe stato aggredito con spintoni e pugni. L’Asp: «Da qualche tempo si stanno ripetendo gravi e violenti episodi di intolleranza nei confronti di medici e infermieri»

Aggressione nella tarda mattinata a Vibo Valentia ai danni del dottore Fortunato Carnovale, 68 anni, dipendente dell’Ufficio Igiene del Distretto sanitario di Vibo Valentia. Il dottore si era portato in via Vittorio Veneto in un panificio ubicato nei pressi della chiesa del Rosario, a pochi metri dalla villa comunale, per un normale controllo quando è stato aggredito con spintoni e pugni.

Nella colluttazione ha riportato varie contusioni al collo ed alla spalla destra. Trasportato al locale ospedale “Jazzolino”, il dottore Carnovale è stato medicato ed attualmente si sta sottoponendo ad alcuni accertamenti medico-sanitari. Il dottore Carnovale si trovava in compagnia del dottore Giuseppe Pilieci di Filadelfia il quale è riuscito ad allontanarsi dal panificio appena scoppiata l'aggressione.

Sulla vicenda è intervenuta l’Azienda Sanitaria Provinciale, che ha espresso la propria vicinanza e solidarietà al medico, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione, per la grave e inconsulta aggressione subita. «Lo spiacevole episodio – riporta la nota diffusa alla stampa - avvenuto stamane presso un esercizio commerciale della città capoluogo durante un normale controllo igienico-sanitario, deve far riflettere su come viene interpretato il lavoro degli operatori della sanità che, nonostante le oggettive difficoltà, cercano di dare risposte ai numerosi problemi del nostro territorio».

«Non è un caso – aggiungono - che da qualche tempo si stanno ripetendo gravi e violenti episodi di intolleranza nei confronti di medici e infermieri che, oltre ad essere decisamente stigmatizzati e severamente condannati, devono indurre tutte le forze sane della società a fare fronte comune, al fine di arginare tali deprecabili fenomeni. Fenomeni – si precisa - che sono segno tangibile di un momento storico di profondo malessere che porta ad una assoluta mancanza di rispetto per coloro i quali quotidianamente svolgono il loro lavoro diligentemente e con abnegazione».