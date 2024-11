Due giovani di Melito Porto Salvo, A.P. di 24 anni e F.Z. di 29, sono stati arrestati perché trovati in possesso di un ingente quantitativo di droga in pieno centro storico, a soli 200 metri dalla caserma dei carabinieri.

Uno dei due è stato notato dai militari mentre consegnava in modo furtivo una grossa borsa all’altro giovane, che si trovava in sosta su un’auto a bordo strada, senza neppure salutarsi. I carabinieri hanno dunque fermato il ragazzo in auto e all’interno della borsa hanno rinvenuto 650 grammi di marijuana.

Nella casa dell’altro giovane, inoltre, a seguito di una perquisizione, è stata trovata altra droga: oltre un chilo di marijuana e circa mezzo di hashish. Sono quindi scattate le manette per i due giovani, che dovranno ora rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In attesa dell’udienza di convalida, i due sono finiti al carcere “Panzera” di Reggio Calabria.