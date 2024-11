Il biglietto fortunato è stato comprato per pochi euro in una sala giochi di Melito Porto Salvo

Il fortunato si porta a casa cinque milioni di euro, dopo aver comprato un biglietto da pochi euro nella ricevitoria di Melito, in provincia di Reggio Calabria. Per festeggiare l'evento, i proprietari della sala giochi hanno offerto una bottiglia di champagne all'evento. Il fortunato vincitore, a quanto pare un giovane che aveva comprato il biglietto nella notte precedente, ovviamente alla festa non ha partecipato...