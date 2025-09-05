I carabinieri hanno sequestrato una piantagione di marijuana, nascosta tra la fitta vegetazione in località Sant’Angelo del comune di Mesoraca, nel crotonese. I militari della locale stazione, con il supporto del Nucleo operativo e radiomobile di Petilia Policastro e di un elicottero dell’8° Nucleo di Vibo Valentia, hanno individuato la coltivazione, occultata dalla fitta vegetazione e servita da un impianto di irrigazione, composta da 80 piante che avrebbero potuto generare sul mercato illecito la vendita di marijuana per oltre 200 mila euro.

Secondo le stime, infatti, dal raccolto si sarebbero potute ricavare diverse decine di chilogrammi di stupefacente, equivalenti a circa 50 mila dosi destinate al mercato locale. L’operazione rientra in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto al narcotraffico condotta dal comando provinciale Carabinieri di Crotone, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica guidata da Domenico Guarascio, che già la scorsa settimana aveva portato al sequestro di un’altra piantagione alla periferia di Crotone. Le indagini sono ora concentrate sull’individuazione dei responsabili della coltivazione.