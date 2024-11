L’uomo era insieme al fratello che è rimasto gravemente ferito. Danni ingenti nel crotonese, il prefetto riunisce l’unità di crisi per affrontare la situazione

Una vittima e un ferito grave nel comune di Mesoraca, in provincia di Crotone, a causa del vento. Si tratta di due fratelli, di cui per ora è noto solo il cognome, Tallarico, che erano saliti sul tetto di casa per verificare i danni causati dalle folate, quando improvvisamente sono stati trascinati via dal vento. Uno dei due è morto nell’impatto, mentre l’altro ha riportato ferite gravi.

Nel pomeriggio la provincia di Crotone è stata colpita da fortissime raffiche di vento, assimilabili a una tromba d’aria. Il prefetto sta monitorando lo sviluppo degli eventi e ha convocato d’urgenza l’unità di crisi.

Ingenti danni e forti disagi si sono registrati, in particolare, nei paesi di Belvedere Spinello, Mesoraca, Scandale, Savelli e nella città capoluogo.