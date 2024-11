NOMI | L'incendio all'azienda Sposato risale al 3 luglio scorso. Le persone finite in manette sono accusate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso

Finiscono dietro le sbarre con l’accusa di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso Francesco Faillace, 39 anni, Leonardo Abbruzzese, 37 anni, e Francesco Genovese di 35 anni, a cui l’antimafia contesta il tentativo di chiedere il “pizzo” all’impresa Sposato - di Francavilla Marittima, nel Cosentino -, per ottenere in cambio la solita protezione che viene garantita alle vittime.

Secondo quanto emerge, i tre avrebbero chiesto un incontro all’imprenditore Sposato (la cui azienda fornisce calcestruzzo alle imprese che opera nei cantieri della statale 106) che l’uomo, con coraggio, avrebbe respinto. A seguito di ciò venne dapprima rinvenuta una bottiglia molotov nei pressi del suo cantiere e, successivamente, l’atto più grave del 3 luglio scorso quando vennero dati alle fiamme mezzi e macchinari all’interno dell’azienda determinando danni per mezzo milione di euro. Da qui l’intervento dei carabinieri e l’avvio delle indagini.