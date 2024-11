L'Anas a lavoro per regolare il traffico e liberare la carreggiata a doppio senso. Lunghe code in entrambe le direzioni

Traffico bloccato sulla Salerno-Reggio Calabria tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano a causa di un mezzo pesante in avaria. Lo stesso tratto è interessato da alcuni cantieri per cui si transita lungo una sola corsia di marcia.

Lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni. Il personale dell'Anas è già al lavoro per ristabilire il normale traffico e liberare la carreggiata. Si consiglia l'uscita di Rogliano per chi procede verso nord e quella di Cosenza nord per chi viaggia verso sud.