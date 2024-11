Sul posto è presente il personale Anas e delle forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione

A causa di un mezzo pesante in avaria lungo la A2 'Autostrada del Mediterraneo' (km 271,100), è stato temporaneamente chiuso il tratto nel territorio comunale di Cosenza, in direzione Villa San Giovanni. Sul posto sono giunti il personale Anas e delle forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

Poco dopo le ore 13, il tratto è stato riaperto. Rallentamenti in via di smaltimento.