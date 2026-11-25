La testimonianza di una trentenne che denuncia violenze fisiche e psicologiche, minacce e limitazioni della propria libertà: «Non voleva che lavorassi, che uscissi o che avessi amicizie». La sua storia raccolta nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

«Non voleva che lavorassi, che uscissi o che avessi amicizie. Non voleva neppure che i miei genitori venissero a casa». È la testimonianza di una donna del Vibonese che ha deciso di raccontare la propria esperienza di violenza domestica, scegliendo di mantenere l’anonimato. Una storia che abbiamo scelto di raccontare proprio oggi, 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, perché nelle sue parole possano riconoscersi anche altre donne che vivono situazioni analoghe, magari senza aver ancora maturato la consapevolezza di essere vittime di una forma di violenza.

Perché la violenza non è soltanto quella che lascia lividi sul corpo. È anche quella che sottrae, giorno dopo giorno, la libertà di scegliere, di lavorare, di coltivare amicizie, persino di frequentare i propri genitori. Comportamenti che non devono essere accettati come parte di una relazione sentimentale e per i quali si ha il diritto di chiedere aiuto, senza aspettare che si traducano in aggressioni fisiche.

«Ho vissuto per tre anni una situazione difficile, nella quale mi sono sentita privata della mia libertà e della possibilità di fare le mie scelte». La donna ripercorre un periodo della propria vita segnato, secondo il suo racconto, da continue limitazioni, imposizioni e comportamenti violenti all’interno della relazione.

Il controllo, le minacce e la decisione di andare via

«Ho subito minacce e, in diverse occasioni, anche aggressioni fisiche. Mi veniva detto che, se non mi fossi sottomessa o non avessi fatto quello che voleva, sarei stata cacciata di casa».

Il momento della svolta è arrivato quando ha deciso di interrompere la convivenza. «A un certo punto non ce l’ho fatta più e ho deciso di andare via, anche perché temevo per la mia incolumità».

Una scelta difficile, accompagnata dalla necessità di trovare protezione e sostegno. «I miei genitori mi hanno sostenuta, mi hanno ospitata e aiutata tantissimo. Con loro mi sono sentita al sicuro».

La donna riferisce di aver presentato diverse denunce all’autorità giudiziaria: «Ho documentato con il cellulare gli episodi che ritenevo importanti, conservando messaggi, registrazioni e video. Adesso chiedo alle istituzioni, alle forze dell’ordine e soprattutto alla magistratura di esaminare la documentazione».

Al di là degli accertamenti che competono all’autorità giudiziaria, la sua testimonianza richiama l’attenzione sull’importanza di riconoscere i segnali della violenza e sul valore di una rete familiare e sociale in grado di sostenere chi ne è vittima. Non tutte le donne, infatti, possono contare su qualcuno che le accolga, su una casa in cui rifugiarsi o sulle risorse economiche necessarie per ricominciare.

La violenza sulle donne in Italia: quasi una su tre ha subito abusi fisici o sessuali

Questa storia si inserisce in un quadro nazionale che restituisce le dimensioni di un fenomeno tutt’altro che circoscritto. Secondo l’indagine Istat sulla sicurezza delle donne relativa al 2025, circa 6 milioni e 400mila italiane tra i 16 e i 75 anni, pari al 31,9%, hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, a partire dai 16 anni. Il 18,8% ha subito violenze fisiche, il 23,4% violenze sessuali.

E poi ci sono le storie che finiscono nel modo più drammatico. Secondo i dati del ministero dell’Interno, nel 2025 sono state 97 le donne uccise in Italia, 85 delle quali in ambito familiare o affettivo. Nei soli primi nove mesi del 2026 sono state uccise altre 67 donne, 58 delle quali in un contesto familiare o affettivo. In media, una donna uccisa ogni quattro giorni.

Sono numeri dietro i quali ci sono altrettante storie personali. Quelle che conquistano le prime pagine dei giornali e quelle, molto più numerose, che rimangono confinate tra le mura domestiche, lontane dagli occhi della collettività. Storie di sopraffazione psicologica, violenza economica, minacce e isolamento sociale, che non sempre arrivano all’attenzione delle forze dell’ordine.

È anche a queste donne che si rivolge la mobilitazione del 25 novembre. Non occorre essere state picchiate per rivolgersi a un centro antiviolenza. Non occorre aspettare che una minaccia venga messa in atto per chiedere protezione. E soprattutto non è di chi subisce la violenza la responsabilità di averla subita, né quella di non essere riuscita a sottrarvisi prima.

Per chiedere aiuto è disponibile il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24, che offre ascolto e orientamento verso i servizi presenti sul territorio. È possibile rivolgersi alle operatrici anche attraverso la chat del sito 1522.eu. In caso di pericolo immediato è possibile chiamare il 112. Senza aspettare il prossimo schiaffo, le prossime urla, il prossimo pianto.