Saranno sottoposti a verifica sia il Cara di Isola Capo Rizzuto che i centri per minori stranieri non accompagnati

Il prefetto di Crotone, Cosima Di Stani, ha istituito, con proprio provvedimento, un organismo interno con compiti di controllo e monitoraggio composto da dipendenti e da funzionari della Prefettura di Crotone che effettueranno sopralluoghi, con cadenza giornaliera, nelle strutture per migranti che insistono nel territorio di questa Provincia.

L'organismo, che va ad implementare nel numero e nelle professionalità quello già esistente, opererà con un ambito di estensione oggettiva molto più ampia - informa una nota della Prefettura - sottoponendo ad attività di verifica, oltre che il locale Cda/Cara Hub di Isola Capo Rizzuto, anche i Centri per minori stranieri non accompagnati (Msna). In particolare, mentre per il Cda/Cara saranno svolte mirate attivita' sull’esecuzione contrattuale, per gli Sprar e i Centri Msna saranno rilevati gli standard di accoglienza sotto il profilo della qualità delle prestazioni rese. (AGI)