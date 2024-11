Oltre 950 migranti, soccorsi nel canale di Sicilia nei giorni scorsi, sono sbarcati stamane nei porti di Reggio Calabria e Vibo Valentia

Ci sono anche le salme di 4 persone, tre donne e un uomo, sulla motonave della Guardia Costiera "Fiorillo", giunta stamani nel porto di Reggio Calabria con a bordo 224 migranti. Si tratta di 19 uomini, 22 donne e 7 minori, tratti in salvo al largo della Libia mentre erano su un gommone che si era forato e sarebbe certamente affondato. Le attivita' di primo soccorso ed assistenza sono coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria. I migranti saranno trasferiti in strutture del Veneto della Toscana dell'Umbria e delle Marche in base al Piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno. A Vibo Valentia lo sbarco più consistente con 700 migranti tra cui molte donne incinte.

Domani attesi a Corigliano altri 254 migranti. A bordo della nave 180 uomini, 69 donne e 5 minori di diverse nazionalità