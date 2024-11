«Ieri notte abbiamo soccorso 70 persone che viaggiavano su due imbarcazioni in pericolo. Si trovano ora tutte al sicuro a bordo della Sea-Watch 5. Le autorità italiane ci hanno assegnato Reggio Calabria come porto di sbarco, e impiegheremmo 4 giorni per raggiungerlo». È quanto scrive Sea Watch Italia in un post su X.

Una decisione, quella di raggiungere Reggio, che non convince l'ong: «In questo momento però onde di 4 metri bloccano la rotta verso nord e non è sicuro proseguire. La nostra priorità è la sicurezza delle persone a bordo, e mentre cercheremo riparo nei pressi di Lampedusa chiediamo alle autorità di assegnarci un porto di sbarco più vicino».