Continuano gli sbarchi in Calabria. Dopo quello avvenuto nelle scorse ore a Roccella Ionica, altri due sbarchi si sono verificati oggi sulle coste crotonesi. Un’imbarcazione con a bordo 34 migranti è giunta stamattina al porto di Crotone, mentre un altro natante con 100 migranti è approdato sempre in mattinata sulla spiaggia di Le Cannella, a Isola di Capo Rizzuto. Qui, alcuni stranieri hanno raggiunto la riva a nuoto, per poi essere rintrattacciati dalla Guardia di Finanza. Tra i migranti, di varie nazionalità, presente anche una quarantina di minori egiziani non accompagnati.

I migranti, dopo le operazioni di identificazione e screening sanitario, sono stati accompagnati al centro di Sant’Anna. Gli sbarchi di oggi si aggiungono altri due avvenuti nel Crotonese ieri pomeriggio e nel corso della notte precedente.