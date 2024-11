Erano partiti sei giorni fa dalla Turchia. A bordo una quindicina di donne e diversi minori, alcuni dei quali non accompagnati ( ASCOLTA L'AUDIO )

Non si fermano gli sbarchi di migranti lungo la costa ionica calabrese e in particolare al porto di Roccella. Nella tarda mattinata di oggi, infatti, a conclusione di un'operazione di soccorso in mare compiuta dalla Guardia di Finanza, nello scalo marittimo reggino sono sbarcati 55 migranti di nazionalità afgana e siriana.

Tra i profughi una quindicina di donne e diversi minori alcuni dei quali non accompagnati. Da mercoledì scorso a ieri, sempre a Roccella Ionica, si erano già verificati altri tre sbarchi.

I migranti sbarcati oggi si trovavano a diverse miglia di distanza dalla costa calabrese a bordo di una vecchia imbarcazione alla deriva, partita circa sei giorni fa dalla Turchia. Dopo l'arrivo a Roccella, sono stati temporaneamente sistemati in una tensostruttura gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile.

Con lo sbarco di oggi è salito a 77 il numero di questi eventi nel 2022 nel solo territorio della Locride per un totale di circa 10mila profughi. Ben 66 si sono verificati a Roccella Ionica.