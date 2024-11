I profughi sono stati intercettati e fermati a largo di Soverato nel tardo pomeriggio di oggi. In serata sono stati condotti al porto della città reggina

Continuano, dopo qualche giorno di tregua, gli sbarchi di migranti nella Locride. Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera hanno fermato a poche miglia dalle coste di Soverato un barchino con circa 80 persone a bordo di nazionalità irachena, afgana, iraniana e siriana.

I profughi sono stati condotti in serata al porto di Roccella Jonica, dove sono stati sottoposti al test del tampone molecolare da parte del personale specializzato dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati momentaneamente sistemati per la prima accoglienza nella tensostruttura gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile che nel frattempo si è quasi svuotata. Al suo interno sono infatti rimasti solo una trentina di minori non accompagnati.

Con lo sbarco di oggi è salito a 78 il numero di arrivi sulle coste del reggino nel 2022, per un totale di oltre 10mila migranti soccorso