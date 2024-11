In 199 sono giunti questa notte in pullman dalla Sicilia. Hanno trascorso la notte in un capannone appositamente allestito a Porto Salvo, dove si terranno le operazioni di fotosegnalazione prima della ripartenza verso altre destinazioni

Questa mattina i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa sono 791, sempre oltre la capienza prevista di 400 persone ma un numero comunque di gran lunga inferiore rispetto a quello toccato nei giorni scorsi. Un centro accoglienza al collasso che, dopo le decine di sbarchi in poche ore, venerdì ha registrato ben 3.306 presenze.

Stanotte sono stati diversi i trasferimenti verso altre località della Sicilia e verso la Calabria, al fine di alleggerire l'hotspot. A Reggio Calabria sono giunti quasi 500 migranti a bordo della nave Dattilo della Guardia costiera. Arrivi anche a Vibo Valentia: qui in 199 sono stati trasferiti in pullman da Messina. Tutti uomini, provenienti dall'Africa, sono stati sistemati in un capannone situato nella frazione Porto Salvo, già utilizzato per l'accoglienza di profughi nei mesi scorsi.

Arrivati poco prima dell'una, i migranti hanno trascorso la notte sulle brande appositamente allestite. Presente nella struttura anche una cucina mobile. Ad assisterli c'è la Protezione civile, in particolare il coordinamento "Augustus" di Vibo Valentia e l'associazione "Promoarena". Questa mattina sono in corso le operazioni di fotosegnalazione dei migranti, ad opera degli uomini della Questura di Vibo Valentia. Tra oggi stesso e domani, poi, è prevista la partenza di tutti i migranti verso altri territori, secondo la ripartizione decisa dal ministero dell'Interno.