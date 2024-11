La notizia ieri sera dopo che nella stessa giornata l'imbarcazione della ong Mission Lifeline ha messo in salvo ieri i profughi di nazionalità siriana. Tra loro anche due bambini e un minore non accompagnato

Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Gioia Tauro per lo sbarco di 27 persone a bordo della nave Rise Above della ong Mission Lifeline, recuperate e messe in salvo ieri nel Mediterraneo. Lo riferisce la stessa ong, che ha salvato 27 siriani, di cui 9 donne, 2 bambini, 3 anziani e 1 minore non accompagnato.

«Sorprendentemente in fretta, poche ore dopo il salvataggio ci è stato assegnato un porto sicuro», così poco dopo le 20 di ieri sera sul profilo Twitter della ong tedesca.

A novembre la stessa nave, dopo giorni davanti alla costa orientale della Sicilia in attesa dell'assegnazione di un porto, era giunta al porto di Reggio Calabria. In quel caso la ong tedesca aveva messo in salvo e fatto sbarcare 89 persone.