Il segretario nazionale del sindacato è intervenuto in merito agli abusi che avrebbe subito una bimba di 9 anni: «Da tempo chiediamo interventi concreti, anche per potenziare il personale delle forze di polizia presente nel centro»

«La drammatica storia di una bambina violentata nel Cara di Crotone deve aprire una riflessione attenta e responsabile: ai migranti che giungono in Italia con il rispetto delle dovute norma bisogna garantire sicurezza e dignità». Lo afferma il segretario nazionale del Sindacato Fsp Polizia di Stato, Giuseppe Brugnano, riguardo alla notizia di una violenza sessuale ai danno di una bimba di 9 anni da parte di un migrante di 38 anni, entrambi ospiti del Cara calabrese.

«La politica deve interrogarsi sulle soluzioni possibili - ha aggiunto Brugnano - così come ha fatto in queste ore la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro, lavorando per rafforzare le strutture e gli strumenti necessari per identificare le persone che arrivano nel nostro Paese, accelerando i rimpatri di chi non ha titolo».

Brugnano ha anche evidenziato le difficoltà di gestione della struttura: «Da tempo chiediamo interventi concreti, anche per potenziare il personale delle Forze di Polizia presente nel centro, ma - ha spiegato il segretario nazionale di Fsp Polizia - solo questo Governo ha garantito interventi concreti di potenziamento. La migrazione dei popoli è un fenomeno mondiale, ma l'Italia e l'Europa devono garantire una gestione chiara, trasparente, sicura e dignitosa si questi flussi. Solo così si garantisce la sicurezza»