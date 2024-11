Fermento stamattina a Crotone, Reggio Calabria e Roccella Jonica per l’annunciato arrivo di cinque unità di soccorso con a bordo complessivamente 546 migranti soccorsi in mare.

Gli sbarchi avranno luogo a Roccella Ionica, Reggio Calabria e Crotone. Quattro motovedette della Guardia costiera e una della guardia di finanza, nel primo pomeriggio di oggi, arriveranno nei tre porti calabresi. Al porto delle Grazie di Roccella Jonica, dove già ieri pomeriggio sono arrivate 210 persone, previsto l’arrivo delle motovedette della Guardia Costiera CP 311 e CP 326 con a bordo 220 migranti. Altre 2 unità della Guardia Costiera sono invece dirette a Crotone con 216 persone.

A Reggio Calabria, dove inizialmente avrebbero dovuto arrivare anche le motovedette poi dirottate su Roccella Jonica, è attesa l’unità della Guardia di Finanza con 110 persone a bordo. Già attivati i dispositivi di accoglienza coordinati dalla prefettura. Si tratta di sbarchi dopo soccorso in mare. In particolare sarà il secondo a Reggio nel 2023. Dunque al porto della città dello Stretto, dove non vi sono strutture adeguate ma solo due tende del ministero dell’Interno, avranno luogo i primi controlli sanitari a opera del personale Usmaf della sanità marittima e di frontiera. Seguiranno le attività di foto identificazione della questura.

Al momento sarà necessario il pernottamento a Reggio. Si ricorrerà alla palestra della scuola media Boccioni di Gallico, periferia nord di Reggio Calabria. Il consueto centro di prima accoglienza riadattato e che riserva molteplici disagi.

Nei prossimi giorni è previsto il trasferimento con piano di riparto redatto da Viminale.