Ancora sbarchi sulle coste crotonesi. Un veliero con a bordo 87 migranti di nazionalità pakistana, bangladese e afgana è approdata nella prima serata di oggi a Isola di Capo Rizzuto, in località Sovereto.

Secondo quanto riferiscono dalla questura di Crotone, all’arrivo dei soccorritori, alcuni degli extracomunitari avevano già raggiunto la costa, mentre altri si trovavano ancora sull’imbarcazione.

Come avvenuto nel drammatico sbarco della serata del 3 novembre a Le Cannella, anche in questa occasione, gli abitanti della zona non hanno fatto mancare la loro solidarietà, offrendo viveri e beni di prima necessità durante le operazioni di soccorso.

I migranti sono stati concentrati in un punto di raccolta per permettere al personale medico presente di effettuare un primo screening sanitario.Poco dopo, al porto di Crotone è approdato il pattugliatore rumeno del dispositivo Frontex con a bordo altri 93 stranieri, per la maggior parte famiglie afgane con numerosi bambini, che erano stati soccorsi in mare durante la mattinata.

Nelle operazioni di soccorso sono stati impegnati le forze dell’ordine, personale del 118 e volontari della Croce Rossa. Al termine delle attività di prima identificazione da parte della polizia, i migranti sono stati tutti accompagnati al centro di Sant’Anna, dove trascorreranno il periodo di quarantena previsto dalle normative anti Covid.