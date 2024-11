La governatrice della Regione Calabria sarà ascoltata dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Si svolgerà domani, in videoconferenza alle ore 14, l’audizione del presidente della Regione Calabria Jole Santelli sui fenomeni migratori ed emergenza sanitaria Covid-19. La governatrice sarà ascoltata dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione (Palazzo San Macuto - Aula II piano), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv.

Un tema caldo quello dell’immigrazione in Calabria, in un momento in cui il coronavirus è ancora in circolazione. Solo dieci giorni fa lo sbarco a Roccella Jonica di 70 pakistani, 28 dei quali sono risultati positivi al tampone. Il trasferimento di una parte di essi ad Amantea ha provocato la protesta dei cittadini, che hanno anche bloccato la Statale 18. Situazione sbloccatesi poi con lo spostamento dei migranti positivi nell’ospedale militare del Celio a Roma.