Tra le persone giunte stamattina ci sono anche due donne in stato di gravidanza e bambini di meno di tre anni

Ancora uno sbarco di migranti stamattina a Roccella Ionica, il settimo negli ultimi 12 giorni. Questa volta ne sono arrivati 91, di varie nazionalità.

Tra loro molte donne, due delle quali in stato di gravidanza, e minori anche di età inferiore ai tre anni. Il gruppo di migranti è stato intercettato da una motovedetta della Guardia costiera di Roccella mentre viaggiava su una barca a vela partita da una località della Turchia.

Dopo l'arrivo in porto i migranti sono stati sottoposti a tampone ed ospitati temporaneamente nell'area portuale, in attesa di essere trasferiti in un centro di accoglienza.