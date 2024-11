Tre importanti personalità, esempi di abnegazione nell’aiutare il prossimo anche in condizioni di estrema difficoltà. Gino Strada, Padre Alex Zanotelli e Chiara Sasso sono i nuovi cittadini onorari di Riace. La consegna delle chiavi del paese dell’accoglienza famoso in tutto il mondo è avvenuta a margine di un Consiglio Comunale convocato eccezionalmente in piazza Donna Rosa.

«La cittadinanza onoraria mi onora – ha spiegato il medico di Emergency in videoconferenza - perché l’esperienza di Riace dimostra che l’accoglienza è possibile e funziona. Dobbiamo esportare Riace come modello di solidarietà e di rifiuto della violenza». L’assise di ieri è stata anche l’occasione per il sindaco Mimmo Lucano di tornare sul caso dei fondi non ancora erogati, chiarendo la sua posizione. «I problemi di Riace sono iniziati quando al Viminale c’era Minniti – ha osservato il primo cittadino – se qui dovesse finire tutto, Riace tornerebbe nell’oblio».

