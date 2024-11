Il primo cittadino: «Nei prossimi giorni si potranno fare valutazioni su quanto non ha funzionato perché bisogna capire cosa non è stato fatto per salvare quelle persone»

«È importante che ci sia un momento di silenzio oggi alle 15 per ricordare le sette vittime del naufragio di Cutro (Crotone) che saranno sepolte a Bologna "perché in tanti vorrebbero essere presenti ai funerali, ma saranno celebrati in forma privata». È quanto afferma il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a margine di un incontro in Comune.

«Quello che è successo a Cutro ha colpito tutti - ha aggiunto Lepore - Oggi è il giorno del cordoglio poi nei prossimi giorni si potranno fare valutazioni su quanto non ha funzionato. Non mi riferisco tanto la discussione sul naufragio che è molto incalzante sulla stampa, ed è giusta perché bisogna capire cosa non è stato fatto per salvare quelle persone, ma piuttosto come queste persone sono state accolte». Bologna «si è dimostrata come sempre accogliente e solidale», ha concluso il sindaco, ringraziando chi ha accolto i parenti delle sette vittime che verranno sepolte in città e gli addetti del cimitero di Borgo Panigale che hanno reso possibili le esequie.