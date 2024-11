Nuovo sbarco di migranti sulle coste calabresi. Sono approdati questa notte sulla costa ionica catanzarese 53 immigranti, 22 dei quali sono minori. Sono di nazionalità curda, pachistana ed egiziana.

Tutti si trovavano all'interno di una imbarcazione giunta a Copanello di Stalettí. Sul posto sono immediatamente giunte le forze dell'ordine per identificare i migranti che al momento sono stati trasferiti in una struttura ristorativa. Sul posto forze dell’ordine e sanitari del 118. Uno scafista è stato arrestato e l’altro è scappato. La compagnia dei carabinieri di Soverato ha avviato le indagini per individuando.