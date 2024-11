Inizialmente l'Ong era diretta a Livorno ma le autorità italiane hanno deciso di cambiare porto assegnato all'imbarcazione e far sbarcare i profughi in Calabria

È previsto per la tarda mattinata di domani l'arrivo al porto di Crotone della nave Humanity 1 sulla quale sono imbarcati circa 176 migranti. Persone che la nave della ong Sos Humanity ha tratto in salvo nei giorni scorsi in tre diversi interventi di soccorso al largo delle acque libiche mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni alla deriva.

Gli attivisti della Sos Humanity hanno dichiarato che i migranti tratti in salvo nell'ultimo intervento di soccorso avrebbero subìto «massicce violenze da parte di milizie libiche mascherate che le hanno attaccate con le armi prima della loro fuga».

In un primo momento le autorità italiane avevano assegnato alla nave umanitaria il "porto sicuro" di Livorno, ma a causa delle cattive condizioni meteo hanno poi deciso di farla approdare al porto di Crotone.