Nuovi sbarchi di migranti in Calabria durante la notte. Quasi ottanta persone sono arrivate, con tre diverse imbarcazioni, tra le coste catanzaresi e quelle della Locride.

Nuovo sbarco nella Locride

Ancora sbarchi nella Locride: nella notte, una quarantina di migranti (tra cui 5 minori), di nazionalità irachena e iraniana, sono approdati sulla spiaggia di Favaco in maniera autonoma a bordo di una piccola imbarcazione.

Identificati dopo un intervento delle Forze dell’ordine, sono stati rifocillati e trasferiti momentaneamente presso il pallone geodetico di Caulonia Marina. Anche per loro sono scattate subito le procedure anti-Covid e nelle prossime ore saranno tutti sottoposti a tampone, al fine di escludere eventuali contagi da Coronavirus. «Ci siamo adoperati per gestire in piena sicurezza questa situazione insieme alle Forze dell'Ordine, alla Prefettura, alle associazioni di volontariato, ai dipendenti comunali» ha detto il sindaco di Caulonia Caterina Belcastro.

36 migranti giunti nel Catanzarese

E un altro sbarco ha interessato le coste calabresi alle prime luci dell'alba di questa mattina. In località Ruggero, a Sellia Marina, sono approdate 36 persone. Di queste, 13 si trovavano a bordo di un gommone e 23 a bordo di una barca a vela.



Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina, carabinieri, polizia di stato, suem118, guardia di finanza e guardia costiera. Già avviate le procedure per sottoporre i migranti a tampone, al fine di individuare eventuali casi di positività.