Un'imbarcazione con a bordo 45 migranti - di cui 6 donne e 10 minori - è stata individuata nella giornata di ieri a largo delle coste crotonesi dal reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza, subito attivatosi per impedire loro di avvicinarsi troppo al litorale, sbarcare e dileguarsi a terra.

La barca a vela, un classico yacht monoalbero di dimensioni medie, utilizzato lungo le rotte che, dalla Turchia, si dipanano fino alle coste italiane, è stata abbordata non appena ha fatto ingresso nelle acque nazionali, a poche miglia da Capo Colonne. I finanzieri hanno preso il controllo della barca a vela e l’hanno scortata in sicurezza sino al porto di Crotone dove è giunta in nottata. A bordo oltre al sospetto trafficante, di nazionalità turca, sono stati trovati 45 migranti (la maggior parte dei essi era costituita da afghani, iracheni, iraniani, e un tunisino), partiti sei giorni fa da Antalya. Giunti in porto i migranti sono stati consegnati alle autorità preposte all’accoglienza.