L'ex ministro Cecile Kyenge boccia l'operazione europea

Riace - "Sono stata a Riace, eccellenza nel quadro dell'accoglienza per abbracciare la bambina salvata insieme ai genitori e nata su una nave di Mare Nostrum - ha spiegato l'europarlamentare del Pd - ho voluto che questo giorno fosse dedicato a celebrare la vita, in memoria di tutte quelle salvate e di tutti quei morti che hanno risvegliato le nostre coscienze da un sonno profondo".



"Ieri è stata messa in campo l'operazione di controllo delle frontiere denominata Triton, che subentra a Mare nostrum ma non la sostituisce - ha aggiunto - quello che da ieri è in atto va chiamato con il suo nome, un arretramento. Triton si fermerà sul limite delle 30 miglia, rispetto alle 172 pattugliate da Mare Nostrum finora. L'azione coraggiosa iniziata dall'Italia con Mare Nostrum è nata come operazione a termine, ma l'approdo doveva e deve essere più avanzato. Senza qui pattugliamenti rischiano di essere migliaia ad essere inghiottiti dalle acque. Senza rumore e senza riflettori, semplicemente nel silenzio".