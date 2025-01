Il battello ong è in navigazione nel basso Jonio reggino e arriverà a destinazione intorno a mezzanotte: ha soccorso 34 uomini, una donna e tre minori

La nave “Louise Michel”, battello di un'organizzazione umanitaria non governativa, è in navigazione nel basso Jonio reggino per raggiungere Reggio Calabria intorno alla mezzanotte di oggi. Lo ha reso noto la prefettura.

A bordo dell'imbarcazione sono ricoverate 38 persone (34 uomini, una donna e tre minori), recuperati nel Canale di Sicilia. Il gruppo, di cui non è stata ancora indicata la nazionalità, sarà temporaneamente sistemato nel punto di prima accoglienza realizzato sulla banchina di ponente del porto di Reggio Calabria per i controlli amministrativi e sanitari, e successivamente trasferito in un'altra sede secondo i programmi del ministero dell'Interno.