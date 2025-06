Sessanta migranti sono sbarcati, ieri sera, a Lampedusa dopo il trasbordo dalla Louise Michel che ha soccorso 107 persone nel canale di Sicilia. Gli altri 47 sono rimasti a bordo della nave della ong che sta facendo rotta per la Calabria.

Il trasbordo è stato fatto sulla motovedetta Cp319 della guardia costiera che ha portato i 60 migranti - tra bengalesi, egiziani, siriani, pakistani e sudanesi - a Lampedusa per consentire in piena sicurezza la navigazione alla Louise Michel che ha avuto assegnato Crotone come porto sicuro. I 60 giunti a Lampedusa hanno riferito di essere salpati da Zawiya in Libia, pagando 5.500 dollari a testa per la traversata.