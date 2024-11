Sarà il prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, a coordinare l’apposito nucleo ispettivo che in trenta giorni dovrà concludere i lavori

“E' inaccettabile che l'accoglienza possa diventare terreno per attività mafiose e corruttive. Saremo fermissimi su questo, secondo il principio che un grande Paese gestisce l'accoglienza rispettando i diritti umani e agendo con la massima trasparenza". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Marco Minniti, rispondendo in question time alla Camera ad un’interrogazione del M5S relativo all'inchiesta sull'ex Cara di Isola Capo Rizzuto. "In questo senso - ha reso noto il ministro - ho disposto l'immediato avvio di un'ispezione alla Prefettura di Crotone per le necessarie verifiche in via amministrativa; a tal fine è stato costituito un apposito nucleo ispettivo, coordinato dal prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, che dovrà concludere i lavori entro trenta giorni”.



Il ministro dell'Iterno, Marco Minniti, ha poi aggiunto di aver disposto l'ispezione alla Prefettura di Crotone “non per scaricare responsabilità su qualcuno ma per avere una visione di insieme e per garantire le necessarie verifiche in via amministrativa". Lo stesso Minniti ha poi spiegato che "l’osservatorio permanente sulle verifiche per le strutture di accoglienza ha avviato 2130 ispezioni ai centri di accoglienza”. Infine, ad avviso del responsabile del Viminale, l'ichiesta della Dda di Catanzaro scoperchia “inquietante scenario di infiltrazioni” con un “allarme pure per il Governo”. g.b.