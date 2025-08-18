I profughi, tutti di sesso maschile e di origine mediorientale, sono stati soccorsi a diverse miglia dalla costa e condotti nel porto delle Grazie

Ancora uno sbarco di migranti sulle coste della Locride: sono circa 30 le persone, di origine mediorientale e tutti di sesso maschile, sono stati portati in salvo dalla Guardia costiera dopo essere stati intercettati a diverse miglia dalla costa ionica mentre erano a bordo di un’imbarcazione in difficoltà.

Dopo l’arrivo al porto delle Grazie di Roccella Jonica e dopo un primo controllo da parte delle forze dell’ordine e del personale medico dell’Azienda sanitaria reggina, i migranti sono stati affidati ai volontari della Croce Rossa e ospitati, temporaneamente, nel Centro di prima accoglienza e soccorso allestito nell’area portuale.

Negli ultimi mesi Roccella Jonica è stata al centro di un flusso continuo e intensificato di sbarchi via mare, con un mix di migranti provenienti da Bangladesh, Pakistan, Egitto, Medio Oriente e Nord Africa. Gli arrivi si sono concentrati soprattutto tra maggio e luglio 2025, in alcuni casi con più sbarchi ravvicinati e operazioni di soccorso complesse.