La capogruppo di Calabria in Rete, Flora Sculco: 'Occorre rimarcare l’importanza di un’assunzione di responsabilità che coinvolga tutte le Regioni e tutte le aree del Paese'

“In Conferenza dei Capigruppo mercoledì prossimo chiederò che il Consiglio regionale, nella sua prossima riunione, dia forza e sostegno alle politiche di accoglienza degli immigrati. La Calabria si sta accollando un onere gravoso grazie ai nostri centri d’accoglienza ed alla peculiare generosità della nostra gente. Occorre – afferma la capogruppo di Calabria in Rete Flora Sculco – anche attraverso una formale presa di posizione, rimarcare, come giustamente ha sostenuto il presidente Oliverio, l’importanza di un’assunzione di responsabilità che coinvolga tutte le Regioni e tutte le aree del Paese. Il presidente Maroni non può enfatizzare Expo 2015, la cui carta di Milano ha tra i principali intenti il nutrimento del pianeta, e contemporaneamente, tirarsi indietro quando c’è da dare una mano a bambini, donne ed uomini che patiscono sofferenze immani. Dinanzi ad un’emergenza che – se non affrontata alla radice e con provvedimenti che incidano nei Paesi da cui i migranti scappano, rischia di non essere più tale, ma un fenomeno endemico che mette in discussione l’assetto geopolitico mondiale – l’Europa, nell’appuntamento del 25/26 giugno, deve determinarsi ad affrontarlo risolutamente. Altrimenti – sottolinea Flora Sculco – rischia di perdere del tutto fiducia e credibilità”.