La Guardia costiera di Crotone ha salvato 73 migranti che si trovavano su una barca a vela in avaria a circa 30 miglia da Capo Rizzuto. La missione di soccorso è scattata dopo le 14 di oggi. La motovedetta Cp 311 ha preso il mare per intercettare intorno alle 16 una barca a vela a bordo della quale c'erano 73 persone, tra cui 18 minori.

Le operazioni di abbordaggio e trasbordo sono state molto complesse per via delle condizioni meteo non favorevoli: vento forte da sud con mare forza 6. A aiutare l'unità della Guardia Costiera è andato in soccorso anche un peschereccio d'altura che ha fatto da ridosso permettendo di limitare il moto ondoso. Nel corso dell'operazione i militari della Capitaneria di porto di Crotone hanno dovuto far fronte a diversi problemi tra cui la rotture delle bitte della barca a vela e di diverse cime.

Dopo aver terminato il trasferimento la motovedetta ha fatto rotta verso Crotone dove, poco dopo le 20.30 è avvenuto lo sbarco. A terra sono scese 73 persone provenienti da Iran e Afghanistan. Otto le donne. Tra i minori 11 non sono accompagnati. Sbarcato anche con i genitori afgani anche un bambino di appena 6 mesi. Le operazioni di sbarco sono state condotte dall'Ufficio immigrazione della Questura.

Giunti nel porto di Crotone i migranti sono stati accolti dalla Croce rossa italiana che ha provveduto a dare loro assistenza; le operazioni di controllo sanitario sono state eseguite dall'equipe dell'Ufficio vulnerabilità dell'Asp di Crotone costituito appositamente per le emergenze come gli sbarchi. Le 73 persone sono state condotte al centro di accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto.