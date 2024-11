Una motovedetta della Guardia di finanza è intervenuta all’alba per prestare soccorso all’imbarcazione che proviene dalla Turchia. Individuati due presunti scafisti

Gli sbarchi di migranti non si fermano neppure a Natale e la Calabria resta il primo approdo in Europa per molti.

Una vedetta del Roan della Guardia di finanza ha intercettato poco dopo le 6 di stamani una barca a vela con a bordo 100 persone che cercavano di raggiungere la costa calabrese all'altezza di Capo Rizzuto.

Il veliero, proveniente dalla Turchia, aveva a bordo anche 25 bambini. Le operazioni di sbarco sono state eseguite al porto di Crotone con il coordinamento della Prefettura.

I militari della Guardia di finanza hanno individuato due sospetti scafisti. I migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove saranno sottoposti a tampone e dovranno osservare il periodo di quarantena, come disposto dalle procedure anti Covid.