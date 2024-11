Un 62enne di Mileto, R. G., dipendente comunale in pensione, è stato travolto da un’auto poco prima delle ore 20 mentre attraversava la Statale 18 nella periferia nord della città, nei pressi dell’ex stazione delle Ferrovie Calabro-Lucane. A travolgerlo sarebbe stata un’utilitaria di colore chiaro, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso ma si è anzi allontanato a gran velocità del luogo dell’incidente dirigendosi verso Paravati.



La vittima, uscita poco prima da un vicino bar, è rimasta esanime sull’asfalto in una pozza di sangue ed è stata soccorsa dal titolare dello stesso bar dal quale era poco prima uscita che gli ha praticato la respirazione bocca a bocca in attesa dell’arrivo del personale sanitario che si è portato poco dopo sul posto. Valutate come critiche le sue condizioni, i sanitari hanno trasportato l'uomo in Pronto soccorso a Vibo mentre i carabinieri della locale Stazione hanno raccolto le testimonianze di quanti hanno assistito alla scena e si sono messi sulle tracce dell’anonimo investitore.

g.c.