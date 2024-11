Si è tenuta a Lamezia la consegna del premio Comune Trasparente. Premiato anche il percorso della nuova amministrazione di Mileto, comune sciolto per mafia pochi anni fa e ora modello di trasparenza.

E’ il Comune di Mileto l’amministrazione più trasparente della provincia di Vibo Valentia. A dirlo è l’Asmenet, consorzio di servizi per gli enti locali, che ha promosso il premio Comune Trasparente a cui hanno concorso tutti i comuni calabresi ad eccezione di quelli capoluogo. Così, nonostante la sua storia di scioglimento per mafia, Mileto strappa nel vibonese l’ambita riconoscenza. Un premio quello assegnato dall’Asmenet che ha avuto come riferimento il rispetto del decreto legislativo 33/2013 che ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Ma Mileto non eccelle solo nella provincia di Vibo. Se si scorrono le graduatorie provinciali si vede che il punteggio raggiunto dal piccolo centro è pari solo a quello avuto nel reggino da Canolo. Guida la classifica del catanzarese Simeri Crichi, mentre nel cosentino primeggiano Paludi e Spezzano della Sila. Nel crotonese, infine, San Nicola Dell’Alto.

Importante per stilare la classifica anche il rispetto della Bussola della Trasparenza, sito promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di uno strumento per monitorare da parte dei cittadini e degli addetti ai lavori la conformità del sito web del Comune alle linee guida.