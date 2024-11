Un uomo di 42 anni di Taurianova ha perso la vita in un incidente stradale in provincia di Udine. Si chiamava Rocco Caruso e da anni viveva in Friuli per lavoro. Secondo quanto appreso, pare che Caruso stesse viaggiando a bordo della sua moto quando, si sarebbe scontrato con un'automobile.

A seguito del forte impatto, avvenuto intorno alle 18 di ieri sera, Caruso è stato sbalzato via dalla sua moto e avrebbe sbattuto con violenza su un'altra auto.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un elicottero. Medici e paramedici, però, hanno potuto fare ben poco perché il 42enne era già morto.

Caruso era un sottufficiale dell’esercito, orginario di Taurianova, nella Piana di Gioia Tauro, ma da anni era residente a Mortegliano in provincia di Udine.