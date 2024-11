La giornalista è Enza Dell’Acqua del Quotidiano del Sud che sarebbe stata minacciata da un assessore di Nicotera

“Non scrivere più di me, altrimenti vengo a trovarti a casa”. Così un assessore di Nicotera avrebbe minacciato la giornalista del Quotidiano del Sud Enza dell’Acqua. L’assessore in questione è Salvatore Cavallaro che, dopo la fine del consiglio comunale di ieri avrebbe raggiunto la giornalista che stava per raggiungere la sua auto quanto l’assessore le avrebbe intimato con tono aggressivo: “Non ti permettere più di parlare di me su Facebook, altrimenti vengo a trovarti a casa”. Cavallaro, quando Enza Dell’Acqua gli ha chiesto se quella fosse una minaccia ha risposte che era solo un consiglio. L'assessore ha poi continuato definendo la giornalista una “Psicopatica”. La giornalista del Quotidiano del Sud ha presentato formale denuncia per minacce e ingiurie alla stazione dei carabinieri di Nicotera.