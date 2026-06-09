I carabinieri lo hanno bloccato fuori dall’abitazione dei genitori della donna, dove quest’ultima si era rifugiata dopo un violento litigio. È accusato di maltrattamenti e porto abusivo di arma

Ha minacciato con un coltello la moglie e il suocero, ma è stato bloccato dai carabinieri subito dopo essere uscito dall'appartamento e arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. È accaduto a Cotronei, nel Crotonese.

I carabinieri della locale Stazione e quelli della Compagnia di Petilia Policastro sono intervenuti nell'abitazione dei genitori della donna e hanno ricostruito quanto accaduto. L'uomo, al culmine di un violento litigio con la moglie, si è recato nell'abitazione dei suoceri dove la moglie si era rifugiata. Nell'appartamento ha quindi minacciato la donna e il padre brandendo un coltello. Subito dopo ha tentato di allontanarsi ma è stato raggiunto e bloccato dai militari che lo hanno fermato all'esterno dell'abitazione.

L'uomo, un 48enne, già noto alle forze dell'ordine, in un primo momento è stato sottoposto ai domiciliari, ma il gip, valutata la gravità dei fatti, dopo avere convalidato l'arresto ha disposto la custodia cautelare in carcere che è stata eseguita dai carabinieri di Cotronei.