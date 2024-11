Attimi di terrore in un noto locale costiero a Schiavonea di Corigliano Rossano. Un uomo, di origine straniera, è entrato nel locale Movida beach, ha chiesto una pietanza e al rifiuto ha scatenato l’inferno. Prima ha estratto un coltello, una lama di 40 centimetri circa, e poi minacciato il personale presente. I dipendenti hanno cercato rifugio, mentre l'uomo si è accanito contro il locale: danni alle vetrate, ai tavoli, in frantumi piatti e bicchieri. Una ferocia inaudita. Secondo quanto emerge l’aggressore nel tempo avrebbe effettuato dei lavori occasionali per la struttura poi interrotti. Si era recato nel locale all’ora di pranzo per chiedere un pasto caldo, al diniego avrebbe perso il controllo.

La proprietà ha sempre aiutato e sostenuto l’uomo e in molti casi ha fornito le pietanze a titolo gratuito. Il rifiuto è dovuto al fatto che il proprietario nei giorni scorsi ha subito un furto nel locale. Le telecamere di videosorveglianza avevano immortalato l'azione dell’uomo che avrebbe agito con altri in concorso. Da qui la decisione di interrompere qualsivoglia forma di aiuto. Nessun ferito, ma tanta è stata la paura. Sul posto si sono recati i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano che hanno assunto le prime informazioni. Dell’uomo si sono perse le tracce.