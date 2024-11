L'uomo, dopo la denuncia dei familiari, è stato posto ai domiciliari presso una comunità terapeutica. In più occasioni avrebbe avuto condotte aggressive nei confronti del padre e della madre

Un 37enne, pluripregiudicato, è stato posto ai domiciliari nei giorni scorsi, con l'accusa di maltrattamenti contro i familiari. Il provvedimento è arrivato dopo che personale del Commissariato di Polizia di Villa San Giovanni, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria.

Le indagini

L’attività investigativa dei militari, è stata avviata a seguito della denuncia sporta dagli stessi genitori dell’uomo, ha consentito di accertare come lo stesso, quasi giornalmente, avanzasse delle richieste di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti ai propri familiari che, rifiutandosi, diventavano vittime di condotte aggressive.

L’uomo, come stabilito dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, è stato trasferito presso una comunità terapeutica in regime di arresti domiciliari.