Curioso fuoriprogramma a Gioia Tauro per il capo del Viminale, in occasione dell’elevazione del Gruppo Carabinieri

I sondaggi lo danno come il ministro più gradito; lui ha il compito di controllare la sicurezza del Paese e nel farlo sta mettendo ordine nelle politiche dell’accoglienza e cura in prima persona i rapporti con paesi “caldi” come la Libia. Tutto quel che c’è da sapere di Marco Minniti, della sua lunga biografia di comunista prima e di democrat oggi, sembrava acquisito e, invece, proprio nella sua Calabria – durante una cerimonia solenne – capita di imparare qualcosa in più sul personaggio.





A Gioia Tauro, slittando simpaticamente dal protocollo rigido dell’ inaugurazione del “Gruppo Carabinieri”, il capo del Viminale sorprende tutti e rivela una capacità nuova. Un curioso fuori programma per l’uomo tutto d’un pezzo, spesso inquadrato col suo volto imperturbabile, che questa volta – tra fanfare e carabinieri in divisa, autorità e pubblico - si è lasciato andare ad una manifestazione affettuosa del tutto particolare e inaspettata.