Come riescono le cosche di 'ndrangheta ad arruolare e fidelizzare i giovanissimi a Reggio Calabria e nei centri della provincia? E qual è il prezzo reale che la giustizia minorile vede pagare a questi ragazzi? Il Procuratore per i Minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Palma, traccia un bilancio profondo e privo di retorica sul rapporto tra giovani, criminalità organizzata e istituzioni educative.

«Per la 'ndrangheta attingere ai minori è conveniente perché rappresentano manovalanza a basso costo, gestibile e priva di sanzioni penali severe», spiega il Procuratore Di Palma. «Ma la domanda chiave è: perché i ragazzi ne sono attratti? La risposta sta nella solitudine e nella ricerca di riscontro».

Di Palma svela il meccanismo psicologico con cui scatta l'adescamento nei quartieri a rischio o nei paesi dell'hinterland. «Quando un soggetto più grande mette la mano sulla spalla a un ragazzino e gli dice: "Venite che vi offro il caffè comparello mio", in quella frase apparentemente banale c'è un'esca profonda. Per la prima volta nella sua vita quel ragazzino si sente riconosciuto come persona importante. Da quel momento diventa disponibile a qualsiasi cosa: dal portare un pacchetto al bruciare l'auto di qualcuno».

Un'illusione di potere e rispetto che si scontra presto con una drammatica realtà. «Con la 'ndrangheta si firma una cambiale in bianco», osserva il capo della Procura minorile. «Nelle scuole raccontiamo la verità per demitizzare l'onore mafioso: dietro c'è solo il bieco interesse economico. Raramente nei miei anni di carriera in DDA ho visto i cosiddetti 'ndranghetisti morire serenamente nel loro letto; ne ho visti tantissimi sui marciapiedi e tantissimi morti in carcere».

Una sottomissione che colpisce in modo atroce anche le giovanissime donne dell'organizzazione criminale: «Nelle famiglie di 'ndrangheta non esiste libertà di scelta per le ragazze. A 15 o 16 anni vengono ancora usate come merce di scambio per intessere matrimoni e alleanze di potere tra cosche».

Proprio per spezzare questa catena generazionale opera il progetto "Liberi di Scegliere", nato e portato avanti dagli uffici giudiziari reggini. «Non si tratta di una pulizia etnico-giuridica, precisa Di Palma. «Interveniamo quando emerge una palese incapacità genitoriale, ovvero quando ai figli non si insegnano i valori del vivere civile ma i disvalori della mafia, come tatuarsi la faccia del carabiniere sotto il tallone per calpestare lo sbirro o andare a riscuotere le mazzette. Offriamo ai giovani e alle madri un percorso d'alternativa. Poi a 18 anni decideranno liberamente se guadagnarsi il pane col proprio sudore o tornare nella criminalità».

I risultati del lavoro della giustizia minorile reggina dimostrano che la strada della rieducazione funziona. Negli ultimi sei anni il ricorso all'istituto della messa alla prova a Reggio Calabria è aumentato del 78-80%, registrando un esito positivo in oltre il 90% dei casi. I ragazzi svolgono attività sociali, prestano servizio nelle mense dei poveri e affrontano percorsi di consapevolezza.

In questo percorso spicca un'iniziativa culturale fortemente voluta dalla Procura: l'obbligo di lettura di un libro durante la messa alla prova. «La provincia di Reggio Calabria è maglia nera con appena il 15% di adolescenti lettori», rivela Di Palma. «Leggere serve a ritrovare lo spessore umano e la spiritualità. Dobbiamo ricostruire il patto sociale tra scuola e famiglia, interrotto da genitori che si comportano da "migliori amici" e difendono i figli anche quando sono indifendibili».

Il Procuratore chiude con un invito accorato rivolto a genitori ed educatori del territorio:«Smettiamola di parcheggiare i ragazzi tra mille attività o davanti allo smartphone per correre al padel o al pilates. Torniamo a stare con loro e facciamo ogni giorno la domanda più semplice e importante: "Come stai? Cosa ti fa soffrire oggi?". Aiutiamoli ad affrontare i loro fallimenti, perché è dal dolore compreso che nasce la consapevolezza».