«Ho perso il mio tutto»

L’ultimo ricordo del padre risale alla sera del 19 marzo quando decise di chiamare l’ambulanza che lo avrebbe portato al Pugliese di Catanzaro. «Lo aiutai a indossare la tuta. Ci tranquillizzò». Lo avrebbero curato e sarebbe tornato. E invece no. La mattina del 4 aprile alle 7.20 la telefonata che mai avrebbe voluto ricevere e che ha mandato in frantumi la sua famiglia: «Papà se n’era andato per sempre». Quella sera stessa gli furono consegnati gli effetti personali del papà: il cellulare, l’orologio e la fede. Nessuno dei suoi cari ha potuto accompagnarlo per l’ultimo viaggio. Erano tutti positivi al virus.

Il lutto in solitudine

Per un mese, Paola, suo fratello e la mamma rimangono barricati in casa nella disperazione e nella solitudine. Una tragedia che stanno vivendo troppe famiglie, spesso nell’indifferenza di chi non si pone troppo problemi: «Se ancora oggi siamo a questo punto è perché non c’è ancora piena consapevolezza di quanto il virus possa far male – dice Paola –. Nessun distanziamento, le mascherine appese al collo. Per non parlare delle feste e degli assembramenti a cui molti non vogliono rinunciare. È possibile che molti non capiscano che i nostri comportamenti sono l’unico freno a questa pandemia?».