Un uomo residente a Mirto Crosia è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta nei giorni scorsi nell'Alto Ionio cosentino. L'operazione è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile di Cosenza, con il supporto delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, al termine di un'attività investigativa sviluppata anche grazie all'intensificazione dei servizi di controllo del territorio. L'attività si è svolta seguendo le direttive della Procura della Repubblica di Castrovillari.

Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata nell'abitazione dell'indagato, i poliziotti hanno sequestrato 500 grammi di hashish, suddivisi in cinque panetti da 100 grammi ciascuno. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, l'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, come disposto dall'autorità giudiziaria. Come precisato dalla Questura di Cosenza, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. L'indagato è da ritenersi presunto innocente fino a un eventuale accertamento definitivo di responsabilità con sentenza irrevocabile.