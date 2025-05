Il monile in realtà non aveva alcun valore. I carabinieri, avvertiti dalla dipendente dell’attività, hanno avviato le indagini e individuato tempestivamente i responsabili

Una coppia residente a Corigliano Rossano è stata arrestata con l’accusa di truffa aggravata dopo aver tentato di vendere un crocifisso come se fosse un oggetto in oro. I due si sono presentati in un “Compro Oro” di Mirto Crosia, fingendo che il monile fosse realizzato in metallo prezioso e ottenendo in cambio una somma equivalente al presunto valore.

Dopo aver concluso l’operazione, si sono allontanati dal negozio situato sulla centrale via Nazionale, credendo di aver portato a termine il raggiro. Ma il piano è crollato poco dopo. La dipendente dell’attività, insospettita, ha esaminato con attenzione l’oggetto e si è accorta che non aveva alcun valore. Ha subito avvertito i carabinieri.

Le indagini, condotte dalla locale stazione con il supporto del reparto operativo e radiomobile di Corigliano Rossano, hanno permesso di identificare rapidamente i due sospettati. I militari sono riusciti a rintracciarli e a bloccarli.

Su disposizione della Procura di Castrovillari, per l’uomo — già noto alle forze dell’ordine — è stato disposto il trasferimento in carcere. Per la donna, incensurata e madre di tre figli, sono invece scattati gli arresti domiciliari.