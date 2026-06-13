La scomparsa di Rosario Rizzuto, giornalista crotonese, lascia un profondo senso di tristezza nel mondo dell’informazione locale e regionale, e in quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.

Giornalista stimato, nel corso della sua carriera è stato direttore di CalabriaUno Tv e successivamente collaboratore freelance per Il Crotonese e altre realtà dell’informazione locale, raccontando con passione e competenza la vita del territorio. Aveva spesso contatti anche con noi di LaC e in particolare con il nostro direttore, fornendoci informazioni e notizie.

Rosario era molto più di un professionista dell’informazione. Era un uomo capace di ascoltare, di comprendere le persone e di mantenere un forte legame con la sua comunità. La sua vita è stata segnata anche da momenti difficili, affrontati sempre con dignità e sensibilità, qualità che emergevano anche nel suo modo di fare giornalismo.

Nelle ore successive alla notizia della sua morte, sono stati tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio giunti da colleghi, istituzioni, amici e cittadini. Un tributo spontaneo che testimonia il bene e la stima che aveva saputo conquistare nel corso degli anni.

Profondissimo il suo legame con Scandale, il paese che amava e dove aveva dedicato parte del suo impegno anche alla squadra di calcio locale, della quale era stato segretario.

Rosario Rizzuto lascia la moglie e due figli. Alla sua famiglia va l’abbraccio del nostro gruppo editoriale e dei giornalisti. Con lui se ne va una voce del giornalismo crotonese, ma resta il ricordo di un uomo che ha vissuto con passione, umanità e amore per la sua terra.